На Украине думают продавать воду Крыму

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1 февраля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Крым на фото автора

Депутат партии «Слуга народа» Юрий Аристов рассказал о планах официального Киева. Украинские власти изучают возможность продавать опресненную воду в Крым.

Украинский парламентарий признался о планах начать торговать с Крымом в эфире украинского ТВ. Украинские власти изучили опыт Израиля и пришли к выводу, что нужно им воспользоваться.

«Была идея продавать воду», — заявил Юрий Аристов: «Израильтяне продают воду практически в воюющую страну, они зарабатывают. Они фактически решают свои социальные проблемы за счет такого. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию».

Израиль воюет с Палестиной, но продает туда воду. Именно это и имел в виду украинский парламентарий, когда рассказывал о планах официального Киева.

Эта инициатива выглядит весьма сомнительной. После того, как Киев устроил водную блокаду Крыму, Россия сумела обеспечить полуостров водой. Украинская вода там больше не нужна.