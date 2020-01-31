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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России

, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Рубль отреагировал на первые случаи заражения коронавирусом в России
фото: соцсети

Курс рубля в пятницу, 31 января, снижается к доллару и евро после сообщений о том, что в России выявили первых больных коронавирусом. Рубль снизился на 0,3% - это следует из данных Московской биржи.

Его курс снижался с начала торгов, но днем, после сообщений о коронавирусе в РФ, падение ускорилось: за полчаса доллар прибавил 24 коп., евро - 30 коп. К 16:40 мск доллар стоил 63,70 руб. (плюс 44 коп. к закрытию четверга), евро - 70,38 руб. (+55 коп.).

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне растет на 0,1% - до 57,4 доллара за баррель. Индекс Московской биржи в ходе торгов снижается на 0,4% - до 3096,01 пункта, РТС снижается на 0,8% - до 1532,15 пункта.

Напомним, как ранее сообщали АН, накануне в России выявлены первые два случая заражения новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами Китая. Об этом заявила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

АС

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