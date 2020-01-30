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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Инвестиционный форум в Сочи оказался под угрозой срыва из-за коронавируса

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

Инвестиционный форум в Сочи оказался под угрозой срыва из-за коронавируса
фото: pixabay.com

"Росконгресс" может перенести или вовсе отменить проведение Российского инвестиционного форума в Сочи 12-14 февраля 2020 года. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники из госкомпаний.

Это обсуждается на фоне мер, которые принимает правительство для борьбы с распространением коронавируса из Китая. Один из глав регионов, планировавший приехать на форум, подтвердил, что мероприятие в указанные даты не состоится.

Кроме того, источник в одной из государственных компаний-участниц передал такую мотивировку: на форум обычно приезжает большая делегация из Китая, а сейчас на фоне коронавируса китайским участникам могли отказать в визах.

Напомним, новый тип вируса 2019-nCoV был зафиксирован в Китае в конце декабря 2019 года. Кроме Китайской Республики случаи заражения выявлены и в других странах. Число жертв коронавируса на текущий момент достигло 170 человек.

Ранее АН сообщали, что в Омске женщину с подозрением на бушующее в Поднебесной заболевание - коронавирус - накануне вечером госпитализировали в инфекционную больницу. Женщина вернулась из Китая в субботу, 18 января.

АС

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