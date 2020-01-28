В Сбербанке рассказали о

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28 января 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

В Сбербанке оценили действия Банка России в области банковского регулирования. По мнению представителей «зеленого» банка, российский регулятор является самым жестким в мире.

В Сбербанке отметили, что Центробанк ограничивает сразу несколько видов кредитования, которые в совокупности составляют порядка 40% кредитного портфеля.

«В 2019 году Россия поставила мировой рекорд по интегральной жесткости регулирования, что ощутимо ограничивает развитие финансового сектора», - считают аналитики. По словам экспертов, Россия отличается от других стран «беспрецедентной жесткостью предпринимаемых усилий» в области банковского регулирования.