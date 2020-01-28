В Сбербанке рассказали о

В Сбербанке оценили действия Банка России в области банковского регулирования. По мнению представителей «зеленого» банка, российский регулятор является самым жестким в мире.
В Сбербанке отметили, что Центробанк ограничивает сразу несколько видов кредитования, которые в совокупности составляют порядка 40% кредитного портфеля.
«В 2019 году Россия поставила мировой рекорд по интегральной жесткости регулирования, что ощутимо ограничивает развитие финансового сектора», - считают аналитики. По словам экспертов, Россия отличается от других стран «беспрецедентной жесткостью предпринимаемых усилий» в области банковского регулирования.