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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

В Сбербанке рассказали о "беспрецедентной жесткости" Центробанка

, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Сбербанке рассказали о
Фото: pixabay.com

В Сбербанке оценили действия Банка России в области банковского регулирования. По мнению представителей «зеленого» банка, российский регулятор является самым жестким в мире.

В Сбербанке отметили, что Центробанк ограничивает сразу несколько видов кредитования, которые в совокупности составляют порядка 40% кредитного портфеля.

«В 2019 году Россия поставила мировой рекорд по интегральной жесткости регулирования, что ощутимо ограничивает развитие финансового сектора», - считают аналитики. По словам экспертов, Россия отличается от других стран «беспрецедентной жесткостью предпринимаемых усилий» в области банковского регулирования.

АБ

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