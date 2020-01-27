Центробанк определил регионы с высоким риском мошенничества с ОСАГО

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27 января 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Центробанк определил регионы России с высоким риском мошенничества с ОСАГО. Повышенные риски мошенничества со стороны участников рынка автострахования зафиксированы в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Краснодарском крае, Адыгее, Северной Осетии, Ставропольском крае, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии - всего девять регионов.

ЦБ России оценивал три показателя: частоту страховых случаев, среднюю выплату и скользящий коэффициент выплат — это отношение страховых выплат к страховым премиям в процентах, - сообщает РБК.

Страховые агенты включают в "красную зону" 20 регионов, а не девять. Российский союз автостраховщиков относит к опасным субъектам все республики Кавказа, Приморский край, Волгоградскую, Липецкую, Нижегородскую, Владимирскую, Новосибирскую, Ростовскую и Архангельскую области, Камчатский и Хабаровский края, Башкирию и Марий Эл.