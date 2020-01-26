Греф рассказал россиянам, как хранить свои сбережения

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26 января 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Сбербанка Герман Греф, фото: Замир Усманов, globallookpress.com

Глава российского Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал, в какой валюте хранит большую часть своих сбережений и по какой причине.

По его словам, большая часть его финансов хранится в рублях: "Но у меня есть деньги - часть накоплений - в долларах, часть в евро. Зависит все от объема накоплений", - рассказал глава Сбербанка.

Греф отметил, что российский рубль в настоящее время находится в достаточно стабильном состоянии, поэтому хранить свои сбережения россиянам лучше всего именно в национальной валюте.

Напомним, ранее, как уже сообщали АН, Герман Греф признался, что может покинуть пост руководителя Сбербанка, если в организации с приходом нового акционера изменится стратегия развития.