Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение по газу с РФ

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25 января 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Instagram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий внесение изменений в соглашение с Российской Федерацией о поставках природного газа - документ "О проекте международного договора".

Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале. Документ дает правительству Белоруссии право вести переговоры по проекту протокола и при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Также Лукашенко разрешил чиновникам подписать протокол по достижении договоренности в пределах одобренного проекта. Указ датирован 23 января 2020 года, однако информация о нем появилась лишь 25 января. Сам текст проекта протокола не публикуется.

Ранее, как писали АН, белорусский президент в ходе своей поездки в Шклов заявил, что Россия поставила Беларусь "раком" по углеводородам. Лукашенко рассказал о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов - газа и нефти.