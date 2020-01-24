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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

, 17:16 [ «Аргументы Недели» ]

Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
фото из соцсети

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) в пятницу, 24 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, город Саратов).

Центробанк назначил в НВКбанке временную администрацию. НВКбанк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут получить компенсацию.  По величине активов в начале года НВКбанк занимал 179 место.

Банк России отозвал лицензию у НВКбанка, так как финансовая организация систематически занижала размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, тем самым скрывая свое реальное финансовое положение. "Отражение в финансовой отчетности принимаемых кредитных рисков по требованию Банка России выявило значительное (более 80%) снижение капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам ее кредиторов и вкладчиков", - отмечается на сайте ЦБ.

Саратовский банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

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