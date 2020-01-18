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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Глава МВФ: грядет новая Великая депрессия

, 12:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Глава МВФ: грядет новая Великая депрессия
глава МВФ Кристалина Георгиева, Viktor Chernov/Russian Look
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предсказала новую Великую депрессию, отметив, что это случится из-за усиления неравенства и нестабильности финансового сектора.
 
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Георгиева в рамках выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне подчеркнула, что за последние двадцать лет разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между различными группами населения по-прежнему растет.
 
В качестве примера глава МВФ привела Великобританию, где всего десять процентов богатейших граждан имеют богатство, сопоставимое с суммарным доходом самой бедной части населения. Аналогичная ситуация зафиксирована в ряде стран Организации экономического сотрудничества и развития.
 
По мнению Георгиевой, сложившаяся ситуация напоминает начало прошлого века, когда случилась настоящая финансовая катастрофа.
ЕТ

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