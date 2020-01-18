Глава МВФ: грядет новая Великая депрессия

Георгиева в рамках выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне подчеркнула, что за последние двадцать лет разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между различными группами населения по-прежнему растет.

В качестве примера глава МВФ привела Великобританию, где всего десять процентов богатейших граждан имеют богатство, сопоставимое с суммарным доходом самой бедной части населения. Аналогичная ситуация зафиксирована в ряде стран Организации экономического сотрудничества и развития.

По мнению Георгиевой, сложившаяся ситуация напоминает начало прошлого века, когда случилась настоящая финансовая катастрофа.