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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

, 14:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БЕЛТА

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Фото: pixabay.com

В понедельник, 13 января, представители антимонопольных ведомств России и Белоруссии провели переговоры по тарифам на транзит российских нефти и нефтепродуктов. Однако странам не удалось прийти к единому согласию.

Транзит российской нефти через Белоруссию не прерывался - Павел Сорокин

Транзит российской нефти через Белоруссию не прерывался - Павел Сорокин

«… в августе мы договорились, что посмотрим фактические объемы транспортировки за 2019 год и суммы выручки, недополученной ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в прошлом году в связи с уменьшением объемов транспортировки, и учтем это на 2020 год … было предложено повысить тариф на инфляционную составляющую, а также на недополученный объем выручки, чтобы компенсировать его в текущем году», - рассказал представитель министерства (МАРТ).

Источник сообщил, что переговоры по достижению договоренности продолжатся в ближайшее время, т.к. у России возникли сомнения по поводу расчетов, проведенных ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

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