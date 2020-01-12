Миллер: Россия сможет достроить

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12 января 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: North stream 2/globallookpress.com

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что Россия сможет достроить газопровод «Северный поток-2» своими силами. По его словам, для этого понадобится огромное количество времени, но технологических препятствий у РФ нет.

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«Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток — 2" будет достроен. Конечно, это потребует несколько большего времени, но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет», - пояснил Миллер в программе «Москва.Кремль.Путин» на «Россия 1».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что работы по строительству «Северного потока-2» сдвинутся на несколько месяцев, и «в конце 2020 года или начале следующего он заработает». При этом глава государства согласен, что газопровод можно достроить самостоятельно.