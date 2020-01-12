Эксперт дал прогноз по курсу доллара и евро в 2020 году

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12 января 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 процентов. Соответственно, рубль будет укрепляться. Российский эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года, и в первые недели января торговался на Московской бирже по нарастающей.

По прогнозу российского эксперта, укрепление рубля в перспективе ближайших недель - основной сценарий.

Хохрин напомнил, что в 2014 году Россия пережила финансовый шок, по масштабам сопоставимый разве что с дефолтом ГКО (Государственные краткосрочные облигации).

Западные санкции тогда после присоединения Крыма к России ввели санкции, заблокировавшие российскую экономику от международного рынка капитала. Этот шок до сих пор, уже пять лет влияет на поведение участников валютного рынка, - сообщает "Российская газета".

С 2015 года Россия не получила нового санкционного давления. Но привычка покупать доллары и евро осталась, как и мнение, что в этом случае лучше обладать твердой валютой. В апреле 2018 года Минфин США ввел новые санкции, затронувшие несколько отечественных компаний и предпринимателей. Этот шаг Америки спровоцировал резкое ослабление рубля.

Эксперт высказал свою точку зрения: "В России с начала 2016 года создалась так называемая пирамида carry trade, реализована она была через ОФЗ. Санкционный пакет попросту послужил спусковым крючком для ее обрушения", и в течение чуть более чем полугода рубль восстановил позиции.

Хохрин подчеркнул, что "тенденция укрепления рубля имеет хорошие шансы на продолжение", а те, кто покупал доллары и евро, разочарованы, доходы им валюта не приносит.