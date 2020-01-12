Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Эксперт дал прогноз по курсу доллара и евро в 2020 году

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Эксперт дал прогноз по курсу доллара и евро в 2020 году
Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 процентов. Соответственно, рубль будет укрепляться.  Российский эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года, и в первые недели января торговался на Московской бирже по нарастающей.

По прогнозу российского эксперта, укрепление рубля в перспективе ближайших недель - основной сценарий.
Хохрин напомнил, что в 2014 году Россия пережила финансовый шок, по масштабам сопоставимый разве что с дефолтом ГКО (Государственные краткосрочные облигации).

Западные санкции тогда после присоединения Крыма к России ввели санкции, заблокировавшие российскую экономику от международного рынка капитала. Этот шок до сих пор, уже пять лет влияет на поведение участников валютного рынка, - сообщает "Российская газета".

С 2015 года Россия не получила нового санкционного давления. Но привычка покупать доллары и евро осталась, как и мнение, что в этом случае лучше обладать твердой валютой. В апреле 2018 года Минфин США ввел новые санкции, затронувшие несколько отечественных компаний и предпринимателей. Этот шаг Америки спровоцировал резкое ослабление рубля.

Эксперт высказал свою точку зрения: "В России с начала 2016 года создалась так называемая пирамида carry trade, реализована она была через ОФЗ. Санкционный пакет попросту послужил спусковым крючком для ее обрушения", и в течение чуть более чем полугода рубль восстановил позиции.

Хохрин подчеркнул, что "тенденция укрепления рубля имеет хорошие шансы на продолжение", а те, кто покупал доллары и евро, разочарованы, доходы им валюта не приносит.

ИЧ

//картина дня

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться. Эксперт Андрей Хохрин отметил, что рубль и до нового года торговался на Московской бирже по нарастающей.

В течение января - февраля курсы доллара и евро могут понизиться на 3-5 %/ Соответственно, рубль будет укрепляться…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Королева Великобритании Елизавета II проведет совещание, которое будет посвящено решению принца Гарри и его жены отказаться от исполнения королевских обязанностей и быть…

Певица Пелагея Ханова разводится с мужем хоккеистом Иваном Телегиным после нескольких совместных лет жизни. Артистка не хочет, чтобы все кому не лень обсуждали…

//новости ан

По уточненной информации, три человека погибли и восемь человек серьезно пострадали в результате ДТП в Шацком районе Рязанской области. Семеро пострадавших доставлены…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Ксения Собчак подняла настроение пользователям сети, опубликовав видеозапись танцующей в рваных чулках 46-летней подруги. 7 января был день рождения…

//новости ан

Президент Беларуси давит на Россию, чтобы не только снизить цену для Беларуси на нефть, но и укрепить свою власть в стране. Леонтьев считает, что выбивая скидку…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Озвучена официальная версия крушения украинского самолета, который совершал рейс по маршруту Тегеран-Киев: власти Ирана признали вину за трагедию самолета Boeing 737-800…