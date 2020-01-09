«Турецкий поток» значительно расширит возможности газоснабжения Кубани

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9 января 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]

ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Запуск «Турецкого потока» даст новые возможности для развития газоснабжения юго-западных территорий Краснодарского края. Кубанские власти отметили, что благодаря проекту уже построены две новые современные газораспределительные станции (ГРС) «Верхнее Джемете» и «Тамань», вскоре в эксплуатацию будет сдана ГРС «Темрюк».

«Теперь Краснодарский край сможет увеличить подачу газа в Крымский и Темрюкский районы, а также в Анапу», – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Благодаря «Турецкому потоку» на Кубани уже появилось около 400 новых рабочих мест. В целом проект стимулирует развитие экономики курортного комплекса, промышленной и транспортной инфраструктуры», – сообщили в пресс-службе краевой администрации, добавив, что сейчас край газифицирован на 84 процента.

«Этот показатель выше среднероссийского, но есть проблемные территории, которые, я надеюсь, смогут улучшить свои показатели газоснабжения благодаря «Турецкому потоку», - заявил Кондратьев.

«Турецкий поток» - газопровод, проложенный по дну Черного моря, берет начало от компрессорной станции «Русская» в районе Анапы, на суше выходит в Турции у населенного пункта Кыйыкей. Общая протяженность трубопровода составляет около 1100 километров.