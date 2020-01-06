В Сбербанке предупредили о росте активности мошенников

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6 января 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мошенники практически неактивны в первые дни новогодних праздников, в обычный же режим они переходят к концу зимних каникул. К такому выводу пришли в Сбербанке, изучив для ТАСС активность аферистов в праздники.

В пресс-службе финансовой организации уточнили, что в прошлые новогодние праздники у клиентов попытались украсть 280 млн рублей. Однако банк предотвратил все попытки и деньги остались у клиентов, сообщает агентство.

"Разница в активности мошенников между обычными рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет", - пояснили журналистам в Сбербанке.

Самым распространенным способом мошенничества сейчас остаются телефонные звонки. Обзванивая клиентов банка, жулики представляются сотрудниками службы безопасности и просят перевести финансовые средства на "резервный счет".