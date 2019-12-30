Индия может в ближайшие 15 лет стать третьей экономикой мира

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30 декабря 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

флаг Индии, pixabay.com

Специалисты Центра экономических и бизнес-исследований сообщили, что Индия в ближайшее время может стать третьей экономикой мира, однако лишь при условии успешного проведения целого ряда реформ.

Предполагается, что Индия может стать четвертой по величине экономикой мира уже к 2026 году и третьей – к 2034 году. Уточняется, что эта страна решительно обогнала Францию и Соединенное Королевство, став в уходящем году пятой по величине экономикой мира.

Аналитики центра полагают, что в ближайшие 15 лет в борьбе за позицию третьей экономики будут участвовать Япония, Германия и Индия.