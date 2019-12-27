"Газпром" по решению суда выплатил "Нафтогазу" $2,9 млрд

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27 декабря 2019, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Компания "Газпром" выплатила украинскому "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов, присужденных газовой компании решением Стокгольмского арбитража по нашумевшему спору о контракте на транзит.

Об этом сегодня сообщил представитель российской компании. Он уточнил, что выплата состоялась в сроки, предусмотренные протоколом по газовому сотрудничеству между двумя компаниями от 20 декабря.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил перечисление "Газпромом" средств во исполнение решения Стокгольмского арбитража. Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Нафтогаз" приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов", - говорится также в опубликованном сообщении пресс-службы украинской компании.