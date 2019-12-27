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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Лавров назвал цель санкций США против "Северного потока – 2"

, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Лавров назвал цель санкций США против
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утром в пятницу, 27 декабря, рассказал журналистам о цели санкций Соединенных Штатов Америки против газопровода "Северный поток – 2".
 
По словам дипломата, ограничения в отношении "Северного потока –2" – это не забота об энергобезопасности Евросоюза, а "проталкивание" американского сжиженного природного газа, а также недобросовестная конкуренция и политизация энергетической сферы.
 
Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусматриваются санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают их, немедленно прекратить работы. К настоящему моменту это уже сделала компания Allseas, которая занималась строительством "Северного потока – 2".
ЕТ

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