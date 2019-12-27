Лавров назвал цель санкций США против

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утром в пятницу, 27 декабря, рассказал журналистам о цели санкций Соединенных Штатов Америки против газопровода "Северный поток – 2".

По словам дипломата, ограничения в отношении "Северного потока –2" – это не забота об энергобезопасности Евросоюза, а "проталкивание" американского сжиженного природного газа, а также недобросовестная конкуренция и политизация энергетической сферы.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в котором предусматриваются санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, которые прокладывают их, немедленно прекратить работы. К настоящему моменту это уже сделала компания Allseas, которая занималась строительством "Северного потока – 2".