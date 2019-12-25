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Кудрин: решение Путина десять лет назад спасло российскую экономику

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Кудрин: решение Путина десять лет назад спасло российскую экономику
глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Federation Council of Russia/Flickr.com
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Счетную палату, рассказал о решении Владимира Путина, которое десять лет назад буквально спасло российскую экономику.
 
В 2008 году Путин находился на посту премьер-министра России. По словам Кудрина, политик тогда вопреки многим мнениям поддержал создание Стабилизационного фонда, Резервного фонда, а также Фонда национального благосостояния. Именно они сыграли ключевую и даже решающую роль во время кризиса 2008-2009 года.
 
Глава Счетной палаты подчеркнул, что только благодаря политической воле Владимира Путина эти фонды удалось создать, а они в свою очередь позволили спасти экономику. В частности, в стране в тяжелый период не сокращались зарплаты, а пенсионные выплаты и вовсе увеличились. 
ЕТ

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