В Совете Федерации оценили заявление

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24 декабря 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров оценил заявление "Нафтогаза" о том, что РФ могла согласиться на продолжение транзита газа через Украину, чтобы строить "СП –2".

Джабаров убежден, что данное заявление украинской компании имеет исключительно политическую подоплеку. Сенатор отметил, что США "поднадавили" на Украину. Ранее американская сторона рассчитывала, что Россия не продлит договор о транзите газа, однако, Москва не отказалась от этого шага.

Подчеркивается, что Москва собирается диверсифицировать потоки таким образом, чтобы можно было гарантировать поставки по российским обязательствам. Владимир Джабаров уточнил, что от этого транзита выигрывает, прежде всего, Украина, поскольку страна каждый год будет получать сумму от транспортировки российского газа, а также сможет обеспечить украинцев более дешевым газом.