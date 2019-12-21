Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

На Украине протокол по газу с Россией назвали поражением США

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине протокол по газу с Россией назвали поражением США
фото: pixabay.com

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между РФ и Украиной. По мнению журналиста, все эти договоренности - поражение США.

Гужва полагает, что победителями в сложившейся газовой ситуации стали и Российская Федерация и украинское государство, а Соединенные штаты Америки, в свою очередь, не смогли добиться желаемого результата.

"Американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили", - заключил журналист. При этом Гужва добавил, что на данном этапе пока подписан только протокол, а еще потребуется договор.

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы "Северный поток-2" не достроили, а Украина не заключила новое соглашение с РФ: "Для США было бы идеально, если бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января".

АС

//картина дня

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между РФ и Украиной. По мнению журналиста, все эти договоренности - поражение США.

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

Каждая вторая «львица» российской светской тусовки нет-нет да разродится тирадой об эйджизме. Дискриминация по возрасту убивает желание выкладывать…

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Каждый уважающий себя человек должен иметь… личный самолет. Наверное, так считают представители российской элиты, потому что как ни крути, а личный джет является символом…

В комиссии СПЧ призвали Генпрокуратуру и СК провести расследование по поводу задержания журналистов «Базы» и «Коммерсанта». Коллеги надеются на чудеса, он хотят узнать…

//новости ан

Автолюбитель из Подмосковья очаровался шедевром Маска. Но денег нет, а вот руки и идеи – в наличии. Он позвал друзей, за 80 тысяч рублей ребята собрали автомобильный…

В Бурятии двое сотрудников полиции 17 лет назад решили отдохнуть со знакомыми девушками. Все, что произошло далее в пресс-релизе СК названо «ссорой», после которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телевизионные съемки новогодних огоньков давно закончились, но артисты только сейчас начинают "подогревать" аудиторию и выкладывают фото в своих соцсетях. Как…

Два круизных лайнера столкнулись в порту карибского курорта Косумель. «Глория», которая пыталась пришвартоваться, буквально протаранила корму лайнера, который подошел…

Известный российский модник, историк моды и искусствовед, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев посоветовал женщинам и мужчинам встречать Новый год в…

//новости ан

//новости ан

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв убежден, что американские санкции против проекта "Северный поток — 2" - это явная…

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении проекта "Северный поток-2" затронут…