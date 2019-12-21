На Украине протокол по газу с Россией назвали поражением США

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21 декабря 2019, 20:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный редактор украинского издания "Страна.ua" Игорь Гужва высказался по поводу соглашений по газу, заключенных между РФ и Украиной. По мнению журналиста, все эти договоренности - поражение США.

Гужва полагает, что победителями в сложившейся газовой ситуации стали и Российская Федерация и украинское государство, а Соединенные штаты Америки, в свою очередь, не смогли добиться желаемого результата.

"Американцы стратегическую задачу вытеснения России с европейского рынка не решили", - заключил журналист. При этом Гужва добавил, что на данном этапе пока подписан только протокол, а еще потребуется договор.

По его словам, Вашингтон хотел бы, чтобы "Северный поток-2" не достроили, а Украина не заключила новое соглашение с РФ: "Для США было бы идеально, если бы транзит российского газа через Украину прервался после 1 января".