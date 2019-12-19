Опасные для России последствия новых «адских санкций» США предсказал аналитик

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19 декабря 2019, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Здание Сената США, Douglas Christian / globallookpress.com

Новые экономические ограничения, за которые проголосовал комитет по иностранным делам Сената Соединенных Штатов, в случае своего вступления в силу будут иметь опасные последствия для России. Такое мнение высказал журналист Александр Коляндр.

Сенатор Линдси Грэм, ставший одним из инициаторов принятия закона о рестриктивных мерах, назвал их «адскими санкциями». Александр Коляндр в публикации, размещенной на его Telegram-канале, согласился с мнением американского парламентария. Если положения документа начнут реализовываться, экономике РФ будет нанесен серьезный вред, полагает журналист. В частности, под удар попадут нефтяная сфера и операции с российским госдолгом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что против новых антироссийских санкций США выступила канцлер Германии Ангела Меркель.