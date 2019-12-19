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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Опасные для России последствия новых «адских санкций» США предсказал аналитик

, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Опасные для России последствия новых «адских санкций» США предсказал аналитик
Здание Сената США, Douglas Christian / globallookpress.com

Новые экономические ограничения, за которые проголосовал комитет по иностранным делам Сената Соединенных Штатов, в случае своего вступления в силу будут иметь опасные последствия для России. Такое мнение высказал журналист Александр Коляндр.

Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

Ангела Меркель выступила против антироссийских санкций США

Сенатор Линдси Грэм, ставший одним из инициаторов принятия закона о рестриктивных мерах, назвал их «адскими санкциями». Александр Коляндр в публикации, размещенной на его Telegram-канале, согласился с мнением американского парламентария. Если положения документа начнут реализовываться, экономике РФ будет нанесен серьезный вред, полагает журналист. В частности, под удар попадут нефтяная сфера и операции с российским госдолгом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что против новых антироссийских санкций США выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

 

ДЦ

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