Российские пенсионерки будут жить за счет мужчин после их смерти

//Экономика 13+

18 декабря 2019, 22:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Фото: pixabay.com

Согласно исследованиям, в большинстве регионов России женщинам не хватает собственных пенсионных накоплений, поэтому власти собираются частично выплачивать им отчисления мужчин.

Дефицит в пенсиях женского населения страны возникает из-за того, что средняя продолжительность жизни у женщин дольше, чем у мужчин, а на пенсию они выходят раньше. В среднем объём выплат превышает сумму отчислений на 175 тысяч рублей. При этом в Ингушетии женщины получают вдвое больше, чем отчисляли в ПФР, а москвички недополучают порядка 35% своих пенсий.

Отмечается, что после выхода на пенсию женщины проживают около 22,5 лет, а мужчины всего 7,5 лет.