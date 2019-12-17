Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

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17 декабря 2019, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал закон, отменяющий налог на доходы физических лиц для малоимущих граждан. Он уверен, что это станет «очень позитивной для экономики мерой».

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По мнению министра, отмена НДФЛ для некоторых категорий граждан, в том числе и для малоимущих, положительно отразится на российской экономике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому от НДФЛ освобождается сразу несколько категорий россиян. При этом отмечается, что тема является достаточно спорной. Дмитрий Медведев отметил, что подобная инициатива может быть не по душе другим слоям населения.