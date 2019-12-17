Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Орешкин поддержал отмену НДФЛ для малоимущих
Фото: соцсети

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин прокомментировал закон, отменяющий налог на доходы физических лиц для малоимущих граждан. Он уверен, что это станет «очень позитивной для экономики мерой».

В комитете Госдумы по этике проверили высказывание депутата о малоимущих

В комитете Госдумы по этике проверили высказывание депутата о малоимущих

По мнению министра, отмена НДФЛ для некоторых категорий граждан, в том числе и для малоимущих, положительно отразится на российской экономике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому от НДФЛ освобождается сразу несколько категорий россиян. При этом отмечается, что тема является достаточно спорной. Дмитрий Медведев отметил, что подобная инициатива может быть не по душе другим слоям населения.

АБ

//картина дня

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против продажи земли и изменений трудового законодательства. Ситуация накалена до предела. Очевидцы сообщают о стычках с полицией.

В Киеве могут опять начаться массовые беспорядки. У здания Верховной Рады собрались активисты. Они протестуют против…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Появляются подробности о многодетной семье из деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области. В отношении многодетного отца, 46-летнего главы семейства…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Госдумы Михаил Старшинов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой взять под контроль ситуацию семьи…