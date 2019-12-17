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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Россия увеличила вложения в гособлигации США

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Россия увеличила вложения в гособлигации США
доллары, pixabay.com
Сегодня стало известно, что в октябре текущего года Россия увеличила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов Америки на 622 миллиона долларов – до 10,697 миллиарда долларов.
 
В Минфине США уточняют, что из вышеуказанной суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги, а 2,570 миллиарда – на долгосрочные. Подчеркивается также, что Россия в настоящий момент не входит в тридцатку крупнейших держателей госдолга Штатов.
 
Напомним, с апреля прошлого года РФ систематически сокращала свои вложения в американские бумаги. Но в сентябре и октябре 2018 года было замечено незначительное наращивание вложений в госдолг США.
ЕТ

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