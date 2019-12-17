Россия увеличила вложения в гособлигации США

Сегодня стало известно, что в октябре текущего года Россия увеличила вложения в государственные облигации Соединенных Штатов Америки на 622 миллиона долларов – до 10,697 миллиарда долларов.

В Минфине США уточняют, что из вышеуказанной суммы 8,127 миллиарда долларов приходятся на краткосрочные бумаги, а 2,570 миллиарда – на долгосрочные. Подчеркивается также, что Россия в настоящий момент не входит в тридцатку крупнейших держателей госдолга Штатов.

Напомним, с апреля прошлого года РФ систематически сокращала свои вложения в американские бумаги. Но в сентябре и октябре 2018 года было замечено незначительное наращивание вложений в госдолг США.