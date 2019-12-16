Путин подписал закон об отмене банковского роуминга

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16 декабря 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в стране будет отменен "банковский роуминг". Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.

Комиссия за межрегиональные денежные переводы между счетами физлиц в одном банке не будет списываться, если счета клиентов одного и того же банка открыты в разных, обособленных отделениях банка.

Напомним, ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявлял, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены.