Взимание комиссии банка за межрегиональные переводы между физлицами собираются отменить

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15 октября 2019, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Взимание банковской комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка собираются отменить. Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене так называемого "банковского роуминга".

В документе, опубликованном в электронной базе данных Госдумы, указано, что размер комиссии при переводе денежных средств между физлицами по их банковским счетам в одном банке, не может быть обусловлен открытием счетов в разных подразделениях банка, - сообщает "Интерфакс".

В настоящее время некоторые банки устанавливают повышенный размер комиссии за межрегиональные переводы денег между счетами физлиц в одном банке, в том числе "банковский роуминг" есть у Сбербанка. По мнению правительства, принятие закона устранит существующую межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг.