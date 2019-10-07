Экономика будущего: синергия интеллекта и технологий как основа технологического превосходства России

Сегодня в гостях у еженедельника «Аргументы недели» член Президиума Вольного экономического общества России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности МАИ, главный редактор журнала «Экономика и управление в машиностроении», член экспертного совета по высшему образованию при комитете Государственной думы по образованию и науке, доктор экономических наук, профессор РОМАН СЕРГЕЕВИЧ ГОЛОВ.

Роман Сергеевич, совсем скоро, 9 октября в России стартует масштабная общественно-образовательная акция под эгидой Вольного экономического общества России – «Всероссийский экономический диктант – 2019». Вы возглавляете Аналитическую группу по проверке результатов Диктанта и в прошлом году Вы прокомментировали в нашем издании итоги Диктанта – 2018. Каких результатов, на Ваш взгляд, нам ожидать в 2019-м году?

- Для нашей страны Всероссийский экономический диктант стал уникальным проектом, который привлек на свои площадки десятки тысяч участников самого разного возраста, уровня образования и профессиональной направленности. Столь высокая его популярность является прямым доказательством интереса простых граждан как к самой экономике, так и к экономическому образованию. В прошедшие годы мы отмечали уверенный рост не только количества участников, но и расширение географического охвата его аудитории. Так, если в 2017-м году действовало 637 региональных площадок, то в 2018-м году – уже 1294 площадки, то есть больше чем в 2 раза. В нынешнем году мы ожидаем дальнейшего увеличения числа площадок и участников, чему способствует живой позитивный отклик на данную инициативу со стороны широких слоев российского общества. Кроме того, в Диктанте прошлого года действовал также ряд зарубежных площадок, расположенных в Таджикистане, Монголии и Приднестровье. В нынешнем году тенденция расширения географического масштаба Диктанта сохранилась, а в число иностранных государств-участников вошла, в том числе, Республика Беларусь. Данный фактор отражает не только рост популярности проводимой нами общественно-образовательной акции, но и ее развитие в русле евразийской экономической интеграции. Беларусь, традиционно являющаяся нашим надежным экономическим партнером на евразийском экономическом пространстве, теперь присоединяется и к интеллектуальному мэйнстриму, формируемому в рамках проведения Диктанта. Еще одним положительным фактором является рост экономической компетентности участников. Как показали результаты Диктанта 2018-го года, доля респондентов, набравших от 0 до 31 балла сократилась с 43% до 22%, а доля участников, набравших от 51 до 100 баллов, наоборот, увеличилась с 12% до 32%. Эта динамика наглядным образом доказывает эффективность мотивационного заряда, получаемого участниками Диктанта и побуждающего их к развитию собственной экономической компетентности.

Обращаясь к недавно прошедшим мероприятиям, стоит вспомнить, что 26 сентября в Москве состоялось одно из наиболее знаковых событий года в области молодежной науки – финал Фестиваля экономической науки, который уже по традиции второй год проходит на площадке Московского авиационного института. Как Вы можете прокомментировать его итоги?

- Финал Фестиваля экономической науки – центральное событие для всей российской сферы экономического образования и науки. Вот уже второй год подряд в нем принимают участие сотни талантливых студентов и молодых ученых, прошедших ряд достаточно серьезных отборочных испытаний и доказавшие свое право на участие в итоговых интеллектуальных состязаниях. Ключевую роль в его организации играют Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов, являющиеся активными сторонниками и участниками деятельности по экономическому просвещению и распространению лучших практик в сфере высшего и профессионального образования.









Открытие Фестиваля экономической науки

По итогам проведенного мероприятия я могу отметить значимое повышение общего интеллектуального уровня аудитории участников – важный положительный сигнал, подтверждающий рост мотивации молодых людей к повышению собственной экономической компетентности. Это подвигло нас к более тщательной и глубокой проработке вопросов для проводимых в финале конкурсов. Основным принципом подготовки заданий является охват широкого спектра компетенций, усвоение которых молодыми людьми – залог их будущего мастерства и уверенности на профессиональном поприще. Мы тщательно разрабатываем комплекс вопросов для них, ориентируясь на современные требования работодателей, актуальные экономические тренды и уделяем особое внимание такому аспекту как общее интеллектуальное развитие личности. Задания конкурсов, к примеру, включают в себя вопросы, связанные с инновационным развитием экономики и промышленности, проектированием под заданную стоимость, управлением жизненным циклом изделия и сервисным обслуживанием, новыми формами сетевой кооперации, повышением энергоэффективности российской экономики и т.д. Кроме того, нашими экспертами специально разрабатывается ряд вопросов, построенных на примерах из классической отечественной и зарубежной литературы. Цель подобных вопросов – не только выявить наличие у участников экономических компетенций, но и уровень их знакомства с шедеврами мировой литературы, поскольку мы твердо уверены, что подлинный профессионал в сфере экономики должен быть разносторонне развитой личностью. Знаковым является и выбор площадки для проведения финала Фестиваля экономической науки – Московского авиационного института. МАИ уже многие десятилетия уверенно удерживает статус одного из наиболее элитных технических вузов, который стал alma mater для целой плеяды выдающихся советских и российских конструкторов, инженеров, управленцев, сделавших нашу страну безоговорочным лидером в небе и в космосе. Эти люди символизируют важнейшие качества, которые мы стремимся взрастить в участниках Фестиваля – твердость духа, постоянное стремление к интеллектуальному развитию, верность профессиональному долгу и патриотизм, столь необходимые сегодня нашей экономике.









Роман Голов и Виктория Токарева - победительница Фестиваля экономической науки -2019, студентка МГУ

В последнее время Вольное экономическое общество России принимает активное участие в формировании экономической повестки дня, консолидируя усилия ведущих представителей научного сообщества в целях содействия решению актуальных экономических проблем. Какие основные направления деятельности ВЭО России в этом направлении Вы считаете наиболее эффективными?

- Несмотря на то, что возраст Вольного экономического общества России уже перешагнул за отметку в 250 лет, оно по-прежнему является динамично развивающейся структурой, генезис которой происходит в соответствии с трансформацией современной российской экономики. В целях реализации своей миссии и содействия процветанию российской экономики ВЭО России использует самые разные инструменты, позволяющие задействовать интеллектуальный потенциал его участников для решения острых экономических проблем. В число таких инструментов входит телепередача «Дом «Э»», регулярно выходящая на телеканале «ОТР» и ставшая открытым для тысяч зрителей пространством для экспертных дискуссий. За время ее существования десятки ведущих ученых и экспертов получили возможность донести собственные идеи до широких слоев населения, тем самым активно участвуя в деятельности ВЭО России по экономическому просвещению. Весомый вклад в популяризацию лучших экономических идей внесли издаваемые Обществом на регулярной основе издания: сборник «Научные труды ВЭО России», журналы «Вольная экономика» и «Беседы об экономике». Помимо собственно просветительской и издательской деятельности, Общество организует ряд важных общественно-научных и образовательных акций, среди которых – уже упомянутые Фестиваль экономической науки и Всероссийский экономический диктант, а также Московский академический экономический форум, конкурсы «Экономический рост России» и «Экономист года», «Экономическая книга года» и другие акции.

Активно развивается и структура самого Общества за счет создания ключевых структурных подразделений по приоритетным направлениям развития экономики. Основываясь на собственном опыте участия в этой работе, я бы хотел рассказать об одном из таких подразделений – Комитете по энергоэффективности, созданном в рамках содействия государству и бизнесу в части экспертной и научной поддержки процессов развития и институционализации энергосбережения. В сфере энергосбережения потребность в создании данного Комитета назревала уже давно. Существующее экспертное поле в данной сфере фрагментировано и разобщено, в связи с чем у экспертов отсутствовала единая площадка для обсуждения актуальных проблем и вопросов, связанных с повышением энергоэффективности экономики и промышленности. В созданный при ВЭО Комитет вошли ведущие эксперты, ученые и представители бизнеса из сферы энергосбережения, чья слаженная работа уже сегодня принесла целый ряд значимых результатов.









Заседание Комитета по энергоэффективности ВЭО России

Одним из таких результатов стала разработка проекта Федерального закона «Об энергосервисной деятельности», ставшего первым в России нормативно-правовым актом такого уровня, регламентировавшим механизм реализации важнейшего для нашей страны направления энергосбережения – энергетического сервиса. В последнее десятилетие энергосервис стал одним из основных механизмов повышения энергоэффективности российской экономики, но до недавнего времени он был крайне слабо институционализирован и формализован в законодательном поле. Силами участников Комитета был разработан проект закона, столь ожидаемого всеми представителями отрасли энергосбережения, который уже в обозримом будущем будет представлен для дальнейшего продвижения в соответствующие профильные государственные структуры. Этот пример – лишь один из результатов, достигнутых Комитетом за прошедший год и он позволяет оценить масштаб решаемых его экспертами задач, вместе с тем отражая влияние и значимость Вольного экономического общества России в рамках развития современной экономики.

В число победителей и призеров Фестиваля экономической науки вошли студенты МАИ. В чем секрет подготовки элитных управленцев и экономистов в техническом университете?

- Победа наших студентов – однозначный повод для гордости за наших ребят, с честью прошедших конкурсные испытания и доказавших, что МАИ не даром считается кузницей лидеров аэрокосмической отрасли. В своей работе мы остаемся верны славным советским традициям подготовки сильнейших управленцев и, при этом, учитываем лучший российский и мировой опыт при совершенствовании наших образовательных программ. Очевидно, что за последние десятилетия коренным образом изменилась сама промышленность: возрос уровень гибкости и автоматизации предприятий, изменился баланс взаимодействия человека и машины, а основным вектором развития предприятий стала реализация инновационно-инвестиционных проектов. Эти изменения требуют соответствующей реакции и от вузов, от которых в буквальном смысле зависит профессиональный облик и потенциал молодых специалистов. Мы в МАИ внимательно и на системной основе анализируем все важные тенденции в промышленной сфере, отражая их в реализуемых образовательных программах. Вместе с тем, мы совершенствуем и сами принципы организации научно-исследовательской и преподавательской работы в рамках модели «Университет 3.0». Данная модель предполагает участие как студентов, так и преподавателей в разработке и реализации реальных проектов совместно с ведущими высокотехнологичными предприятиями РоссииРосса. На наш взгляд, подобный подход лучшим образом помогает не просто передать студентам знания, но и научить их применять эти знания на практике. Если мы вспомним советскую систему образования, то она предполагала направление выпускников для работы на реальных предприятиях, в рамках которой они приобретали первый бесценный опыт и выходили на рынок труда закаленными и готовыми решению реальных сложных задач. В наше время, когда подобная практика не применяется, выпускник чувствует себя крайне неуверенно, а работодатель ищет, в первую очередь, специалиста с опытом. Это затрудняет для многих молодых людей поиск работы после получения диплома. Применение модели «Университет 3.0» позволяет устранить этот пробел: студенты приобретают опыт, вместе с тем, находя опору в лице наставников из числа тех сотрудников МАИ, к проектам которых они прикреплены. Благодаря этому, их первый этап профессионального роста проходит в оптимальной среде, позволяя им без лишнего стресса закрепить приобретенные в процессе обучения знания и выходить на рынок труда уже в качестве опытных профессионалов.

МАИ готовит специалистов для высокотехнологичных отраслей промышленности. В каком состоянии, на Ваш взгляд, они сейчас находятся?

- Экономический кризис и введенные против России санкции, безусловно, усложнили работу подавляющего большинства предприятий из высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с тем, существует и ряд внутренних проблем, хорошо известных экспертам и берущих начало еще в 90-х годах прошлого века. Среди таких проблем – высокая степень износа промышленного оборудования, недостаточная степень автоматизации производства, его высокая энергоемкость, высокий уровень конкуренции с иностранными производителями, кадровый голод и т.д. В условиях, когда одним из основных векторов развития нашей экономики становится импортозамещение, подобные проблемы выходят на первый план и превращаются в очаги острого экономического напряжения, не позволяющие нашим предприятиям обеспечить даже внутренний спрос на высокотехнологичную продукцию. Ситуация усугубляется тем, что введенные Западом санкции отсекают от российского промышленного сектора большинство потенциальных иностранных инвесторов, что сужает для предприятий поле для поиска инвестиций. Это действительно очень непростая ситуация, когда отечественная промышленность, по сути, оказалась практически в полной международной изоляции. В то же время, я должен отметить активную позицию руководства государства в части содействия развитию высокотехнологичных отраслей промышленности. В данном контексте, к примеру, можно вспомнить крупный проект Правительства РФ по формированию 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, аналогичную программу Минпромторга РФ по формированию кластеров в различных регионах России и ряд иных приоритетных национальных проектов.

Получается не слишком радужная картина. Как известно, Президент России Владимир Путин в подписанном им Указе № 204 от 5 мая 2018 г. поставил цель: вхождение российской экономики в первую пятерку наиболее развитых экономик мира к 2024-му году. Что необходимо сделать для скорейшего преодоления перечисленных проблем и достижения этой цели?

- Решение указанных проблем, по моему глубокому убеждению, должно быть основано на четко выверенном и системном подходе к инновационному, структурному, техническому и технологическому развитию промышленности. С учетом обозначенных мной выше существенных изменений архитектуры и принципов функционирования современных высокотехнологичных предприятий, эволюционируют и подходы к их развитию. Предприятие сегодня – это не простой комплекс оборудования и штат сотрудников, а сложная и целостная экосистема, в которой постепенно стирается четкая грань между человеком и машиной. Во многом переходу предприятий на этот уровень способствовало внедрение новой парадигмы развития производства – Индустрии 4.0, которая совместила в себе наиболее прорывные технологии его организации и управления, взаимоувязав их в рамках киберфизических систем. Сам принцип построения подобных систем предполагает интеграцию вычислительных ресурсов в физическое оборудование и процессы, что позволяет представить такое предприятие как целостный информационно-технологический организм, все части которого являются в равной степени видимыми и управляемыми в режиме реального времени. В числе инструментов Индустрии 4.0, наравне с киберфизическими системами, можно назвать автономных роботов, промышленный интернет вещей, развитые системы искусственного интеллекта и дополненной реальности, технологии аддитивного производства и облачных вычислений и ряд других активно развивающихся в настоящее время направлений.

Сложно переоценить степень влияния Индустрии 4.0 на развитие современной мировой промышленности. На сегодняшний день ее технологии внедряются практически всеми ведущими производителями США, Европы и Азии и Россия, на мой взгляд, имеет все шансы войти в число лидеров в сфере интеллектуальной автоматизации производства, завоевав статус технологического лидера. Именно реализация данной парадигмы и содержит в себе единый системный подход к решению обозначенных проблем, подразумевая техническую и технологическую трансформацию предприятий. Она подразумевает модернизацию и автоматизацию оборудования, внедрение технологий искусственного интеллекта, повышение энергоэффективности предприятий и создание высокопроизводительных рабочих мест для сегодняшних выпускников вузов. В то же время, особое внимание необходимо уделить и социальным аспектам развития промышленности. Ведь, даже на высокоавтоматизированном предприятии все важные решения принимаются человеком. И здесь важнейшим направлением подготовки управленцев новой формации мне представляется их развитие в русле патриотической экономики, основные положения которой были изложены мной в одном из предыдущих материалов для Вашего издания.

Патриотическая экономика в сложившихся условиях представляет собой ту доктрину, которая задействует ключевые качества личности, лежащие в основе всех без исключения побед России на протяжении многих столетий. В противовес господствующему сегодня в западных странах эгоистическому мировоззрению, они позволяют объединить людей в единую синергетическую систему, конечная сила которой превосходит простую сумму потенциалов ее участников. В эпоху технологического соперничества промышленных систем, когда западные государства делают ставку на технологии машинной автоматизации, патриотическая экономика способна обеспечить Россию более совершенным инструментом – интеллектуальной синергией, расширяющей возможности совершенствования технической экосистемы предприятия. Результаты современных исследований показывают, что по уровню креативности, нелинейности и сложности мыслительных процессов человеческий интеллект на порядки превосходит интеллект искусственный. Следовательно, высокая внутренняя мотивация и чувство патриотизма являются тем важным ресурсом, который способен обеспечить создание инноваций, непрерывное технологическое совершенствование предприятий, системное интеллектуальное саморазвитие их сотрудников, став единым драйвером экономического роста высокотехнологичных отраслей российской промышленности. И, как показывает наш опыт подготовки управленцев в МАИ, многим из них близки идеи патриотической экономики, а сами они обладают необходимым потенциалом, чтобы стать молодыми лидерами для новой экономической реальности.

Роман Сергеевич, большое спасибо Вам за интервью!