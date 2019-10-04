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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Правительство работает над повышением доходов населения, - заявил Песков

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Правительство работает над повышением доходов населения, - заявил Песков
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя доклад Высшей школы экономики (ВШЭ) о потере доходов среднего класса, особенно после рождения ребенка, заявил, что правительство работает над повышением доходов населения.

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Согласно докладу ВШЭ, в России для того, чтобы "выпасть" из среднего класса, достаточно завести ребенка.

Песков согласился, что ухудшение материального положения семей с появлением детей - известная проблема, - сообщает ТАСС. Элементарная арифметика - с рождением ребенка доход на каждого члена семьи падает. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, "многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание", и сейчас правительство разработало набор мер, который реализуется для повышения доходов населения, для избавления от бедности. "Работа ведется, но не все сразу", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Про доклад ВШЭ он сказал, что это одна из точек зрения, есть и другие эксперты.

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