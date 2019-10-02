Экспортерам Хабаровского края предоставят льготные кредиты

Льготные кредиты как мера поддержки представителей агропромышленного комплекса рассматривались на заседании с руководителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Теперь экспортерам региона могут быть доступны пятипроцентные займы. Получить их смогут предприниматели, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, предусматривающее рост объемов отгрузки производимой на экспорт продукции.
Такой механизм – новый для всей России. Его участникам предложено проводить такие встречи с представителями бизнеса регулярно по мере появления дополнительной информации и полезного опыта.