В eBay кадровый кризис

//Экономика 13+

27 сентября 2019, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель компании eBay Дэвин Вэниг ушёл в отставку. Он руководил компанией последние 4 года. Вэнинг написал на своей странице в социальной сети, что имеет серьёзные разногласия относительно работы компании с остальными руководителями.



Компания является одной из первых организаций, начавших онлайн-торговлю. В настоящее время eBay переживает кризис из-за конкуренции с подобными организациями. Руководители компании критиковали Вэнига за то, что он сохранил ряд сервисов, от которых уже давно нужно было избавиться.

В настоящее время совет директоров рассматривает программу развития бизнеса в новом формате.



Несколько месяцев назад изменился и состав совета директоров. Несмотря на это, уровень продаж понизился на несколько процентов. Это повлекло недовольство инвестиционных компаний, сотрудничавших с eBay. Эксперты говорят, что увольнение генерального директора не стало для компании неожиданностью. Низкая эффективность работы торговой площадки определила основной фактор пересмотра формата функционирования.

Больше всего из России за рубеж через компанию шли автомобильные запасные части и аксессуары. Увеличение объёма экспорта запчастей связывают с их высоким качеством по сравнению с китайскими аналогами.



