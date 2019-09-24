Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

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24 сентября 2019, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой категории бюджетников выплаты повысят на 4,3%.

Повышение, как ранее обещал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, коснется работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов по кадрам, юристов и бухгалтеров.

Повышение коснется также гидрометеорологов и синоптиков, а еще представителей медико-социальной экспертизы. В эту категорию попадают и спасательные центры МЧС. По общим подсчетам, изменения коснутся более двух миллионов человек.

В начале года трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам. Регионы и муниципалитеты должны были заложить на это деньги в бюджетах.