Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой категории бюджетников выплаты повысят на 4,3%.
Повышение, как ранее обещал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, коснется работников казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений, в том числе нянечек в детских садах, специалистов по кадрам, юристов и бухгалтеров.
Повышение коснется также гидрометеорологов и синоптиков, а еще представителей медико-социальной экспертизы. В эту категорию попадают и спасательные центры МЧС. По общим подсчетам, изменения коснутся более двух миллионов человек.
В начале года трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам. Регионы и муниципалитеты должны были заложить на это деньги в бюджетах.