Где в России растут зарплаты?

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23 сентября 2019, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".

Среднемесячная зарплата в первом полугодии 2019 года больше всего повысилась в Костромской области. За полгода она выросла на 14,7%, достигнув показателя в 26 900 рублей, следует из данных исследования.

В Туве средний оклад работников увеличился на 12,4%. На 10% и выше возросли заработные платы у работников Севастополя, Сахалина, Кемеровской, Липецкой и Магаданской областей, отмечает агентство.

Самые медленные темпы по зарплатам в ЯНАО и Петербурге – 2,3 и 3,2% соответственно. В первом полугодии зарплата в целом по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с 2018 годом, составив 46,2 тыс. рублей.