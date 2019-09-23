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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

Экономист назвал Китай невыгодным партнёром для России

23 сентября 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин не видит смысла в дружбе между Китаем и Россией. По его словам, сотрудничество с КНР и разделение их ценностей может стать разрушительным для РФ.

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"В мире всё по-прежнему: множество интересов, страны конкурируют друг с другом, выясняют отношения. Но у нас прямо-таки «ненависть» к Соединенным Штатам и неожиданная «любовь» к Китаю, который вообще не может быть партнером в принципе", - передаёт слова эксперта журнал Forbes.

Вьюгин считает, что у Китая своя выработанная система ценностей , свой путь и любой может к нему присоединиться и стать сателлитом, но есть Евросоюз и США, которые мыслят подобным способом. По его мнению, если выбирать между этими ценностями, то лучше выбрать США или ЕС, чем Китай.

"Китай - это страна, которая на сто лет вперед - властитель мира. Есть китайский путь, кто хочет, может присоединиться ... Для нас их ценности разрушительны. Там ничего не перепадет - сателлит, не более",- пояснил он.

Эксперт также считает, что новый экономический кризис может придти из КНР, которая сейчас находится в состоянии торговой войны с США. Вьюгин отметил, что сейчас всё выглядит так, будто политики готовы своими действиями нанести урон мировой и своей экономикам.

Он добавил, что России экономически выгодно сотрудничать "с наиболее развитыми странами", тем самым получать технологии, учиться, а потом начать учить их. Нашей стране не хватает хороших специалистов, которые уезжают за рубеж, заключил экономист. 

БА

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