Как сервисы Apple делают прошлым целые отрасли современной экономики

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19 сентября 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Американская корпорация Apple навсегда отправляет в прошлое целые отрасли, заменяя их на свои сервисы. Об этом рассказывается в публикации, подготовленной авторами Telegram-канала «Экономика цифровой эры».

В материале отмечается, что прошло 10 лет, как Apple с помощью iPod, программного обеспечения и музыки в магазине iTunes разрушила существующую сбытовую цепь музыкальной индустрии. Корпорация смогла убедить крупные звукозаписывающие компании продать ей отдельные песни поштучно по 99 центов, после чего Apple быстро стала крупнейшим розничным продавцом музыки в США. Звукозаписывающие лейблы жаловались, что Apple сразу получила монополию в целой отрасли, но было уже поздно.

В настоящий момент IT-гигант пошел аналогичным путем, предлагая подписку на сервис TV+ за $5 в месяц (у Netflix она стоит $13 в месяц, у Disney+ $7-8), что делает компанию главным конкурентом для любого онлайн-кинотеатра в мире и фактически разрушает их бизнес, поскольку с демпингом Apple невозможно конкурировать ни одному участнику рынка.

Под угрозой находится и отрасль оказания электронной медицинской помощи. Корпорация развивает взаимную интеграцию своих часов и медицинских сервисов, которые помогают контролировать самочувствие пользователя и вести здоровый образ жизни, тем самым ставя под сомнение бизнес любого конкурента в этой сфере.