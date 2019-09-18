В Минприроды рассказали, каковы объемы запасов газа в России

Глава Минприроды Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, в рамках выступления на Тюменском нефтегазовом форуме в среду, 18 сентября, сообщил, каковы объемы запасов газа всех категорий в России.

Отметим, что добыча газа в России в прошлом году выросла примерно на 5 процентов – до 725 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за 18 лет.