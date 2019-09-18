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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Экономика 13+

В Минприроды рассказали, каковы объемы запасов газа в России

18 сентября 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Kremlin Pool/Global Look Press
фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Глава Минприроды Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, в рамках выступления на Тюменском нефтегазовом форуме в среду, 18 сентября, сообщил, каковы объемы запасов газа всех категорий в России.
 
По словам министра, запасы газа в РФ достигают 73 триллионов кубометров. Дмитрий Кобылкин в своей речи также подчеркнул, что по объемам добычи страна делит первую сточку только с Соединенными Штатами Америки, передает сегодня утром РИА "Новости".
 
Отметим, что добыча газа в России в прошлом году выросла примерно на 5 процентов – до 725 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за 18 лет.
ЕТ

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