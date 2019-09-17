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Экономист рассказал, почему большинство россиян не имеет сбережений
17 сентября 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Большинство россиян (59%) не имеют никаких сбережений, показал опрос, проведённый социологами. Людям требуется доход от 35 тысяч рублей на каждого члена семьи для того, чтобы начать откладывать деньги, сообщает РБК.
Экономист Василий Колташов подчеркнул в эфире НСН, что у людей зачастую нерешенные проблемы с жильем, они стараются малейшие накопления бросать сразу же на покупку и привлекать ипотечные деньги: "Нет ничего хуже, чем жить в кредит, занимаясь демонстративным потреблением вместо того, чтобы накапливать".