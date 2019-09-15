В Германии считают, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа

Россию пытаются частично вытеснить с рынка "голубого топлива", заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.

По его словам, решение по газопроводу Opal, которое принял суд Евросоюза, носит политический характер. Депутат отметил, что путем искусственного сокращения объемов транзита, удастся повысить цену на российский газ.

"Вместо справедливости и равенства на либеральном рынке, решение суда ЕС однозначно ведет к рыночной деформации и удорожанию энергоресурсов для европейских партнеров", - прокомментировал Шлунд, цитирует РИА Новости.