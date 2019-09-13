Чубайс, Силуанов и Греф поспорили, как дальше развивать российскую экономику

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, председатель Сбербанка Герман Греф и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме «Экономические реформы в России» поспорили, как дальше развивать российскую экономику.

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

По мнению Чубайса, необходимо разобраться с работой правоохранительных органов. Он сравнил управление экономикой и государством с управлением автомобилем. «Педаль газа и тормоза. Газ — экономика. Тормоз — правоохранительная система. Мы ухитрились нажать на обе так, что кости трещат», — начал спор Чубайс. По его словам, при блестящей бюджетной и денежно-кредитной политике практически нет роста. По мнению Грефа, «надо что-то делать с педалью, которая называется правоохранительной системой», — сообщает Forbes.

Герман Греф во время дискуссии процитировал величайшего из российских реформаторов Александра II: «Россией управлять несложно, но совершенно бесполезно». Он слушал дискуссию 12 сентября на пленарной сессии с участием Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина, главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и главы Счетной палаты Алексея Кудрина и считает, что разговор был похож на «попытку искать источники экономического роста у соседа».

Греф убежден в необходимости направить основные ресурсы государства в технологии. «Технологии взорвали» все сферы — управления, здравоохранения, образования. При развитых технологиях можно сокращать чиновников.

Вице-премьер Антон Силуанов отстаивал нацпроекты. По его убеждению, нацпроекты — это один из инструментов для достижения экономического роста. «Нам нужны другие структурные инструменты. Защита прав собственности и другие. Даже если нам удастся отпустить педаль тормоза, то нацпроекты дадут движение вперед. Это не может не сработать», —сказал он и отметил, что есть много педалей которые тормозят, есть еще ручники.