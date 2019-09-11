Начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год

В Федеральной налоговой службе состоялось заседание расширенной коллегии, на котором глава ФНС Михаил Мишустин подвел итоги работы налоговых органов за восемь месяцев 2019 года.



ФНС России продолжает развивать положительную динамику налоговых поступлений. С начала года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило более 15 трлн рублей , в федеральный бюджет - 8,3 трлн рублей. В сопоставимых условиях темп роста поступлений в консолидированный бюджет составил бы +13,6%, а в федеральный бюджет +17,5%.



Высокие темпы поступлений демонстрируют все основные налоги: НДС, НДФЛ, НДПИ. Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие показатели. За восемь месяцев 2019 года их поступило 4,5 трлн рублей. В Пенсионный фонд поступило около 3,5 трлн рублей с ростом на 287 млрд рублей.



Михаил Мишустин сообщил, что число выездных проверок снизилось на 35%, при этом поступления по результатам аналитической работы выросли почти в два раза. При этом сокращается количество жалоб проверяемых.



ФНС России сохраняет тенденцию по сокращению долга. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 млрд рублей.



Глава ФНС России рассказал и о реализации технологичных проектов службы. Так, онлайн-кассы уже гармонично встроились в эко-среду бизнеса. Всего 1,4 млн налогоплательщиков зарегистрировали более 3 млн касс. ФНС России также разработала сервис «API Проверка чеков», к которому подключилось более 80 организаций и ИП, создав свои бесплатные мобильные приложения. Технология онлайн-касс позволила с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые их используют.



Совместно с ФТС России налоговая служба создает национальный сегмент системы прослеживаемости импортных товаров. Она позволит оперативно выявлять случаи их незаконного ввоза и оборота, а также пресекать раздувание среднерыночных цен. Система позволит идентифицировать товарные потоки по номенклатуре. На первом этапе будет прослеживаться 10 товарных групп: промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.



Эти проекты реализуются в модернизированной архитектуре налогового администрирования АИС «Налог-3». Объем данных системы достиг 615 Тбайт, сделав ее одной из крупнейших баз данных в мире.



Михаил Мишустин напомнил, что начинается кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ за 2018 год. В этом году физлица должны исполнить свои налоговые обязательства не позднее 2 декабря. Он также отметил, что применение современных технологий налогового администрирования позволило Службе перейти на автоматическое исчисление имущественных налогов для организаций по аналогии с физлицами.



Приоритетными направлениями работы для ФНС России по-прежнему остаются снижение административной нагрузки на налогоплательщиков, обеспечение большей части доходов бюджета и снижение задолженности как по налогам, так и по страховым взносам.



В заседании коллегии приняли участие заместитель Министра финансов РФ Илья Трунин, руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин, Председатель Общественного совета при ФНС России Владимир Мау, начальник Управления Президента РФ по госнаградам Владимир Осипов, заместитель начальника КУ Президента РФ Марина Селиверстова, а также сотрудники центрального аппарата ФНС России и руководители территориальных налоговых органов.



