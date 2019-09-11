Южная Корея подает жалобу на Японию в ВТО

В среду, 11 сентября, стало известно, что Южная Корея начала процедуру подачи жалобы на Японию во Всемирную торговую организацию. Это произошло из-за шагов Токио по ограничению экспорта.

Министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи отметила, что Сеул принял решение пожать жалобу в ВТО на экспортные ограничения Токио, которые связаны с поставкой сразу трех важных для производства дисплеев и чипов материалов, передает сегодня утром RT.

Глава ведомства также назвала меры, принятые властями Японии, "политически мотивированным актом дискриминации", целью которого является именно Республика Корея.