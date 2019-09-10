Россия может рассчитаться со всеми долгами

Накопленные резервы способны покрыть все долги государства. Об этом сообщило агентство РБК в публикации «У России не осталось чистого долга».

Речь идет о «чистом долге», при котором займы не погашены, но накоплений государства достаточно, чтобы их полностью погасить. Такая ситуация сложилась впервые с 2014 года.

По словам экспертов, накопления стали вынужденной мерой в ответ на санкции. Кремль был вынужден жить в условиях жесткой финансовой дисциплины.

Накопление резервов произошло на фоне рецессии, которая наблюдается в российской экономике. О ней сообщалось ранее.