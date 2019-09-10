Чистый госдолг РФ стал отрицательным

Чистый государственный долг России впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году стал отрицательным. Об этом свидетельствуют данные Минфина и ЦБ.

По состоянию на 1 августа объем госдолга федерального правительства, регионов и муниципальных образований, в частности госгарантий по кредитам предприятий, достигал 16,2 триллиона рублей.

Как пишет РБК , ликвидные активы государства в то же время составляли 17,6 триллиона рублей.

Так, в широком понимании государственный долг с середины текущего года стал меньше, чем ликвидные активы "расширенного правительства". Это стало возможным благодаря рекордным резервам, которые в полной мере покрыли долг государства.