Какие купюры в России чаще всего подделывают?

В Банке России рассказали, какая банкнота является самой популярной у фальшивомонетчиков. Замначальника Северо-Западного ГУ Центробанка Павел Шаптала сообщил, что во втором квартале текущего года в регионах СЗФО удалось обнаружить порядка 1175 поддельных купюр.

Шаптала рассказал, что в 72% случаев подделывают пятирублёвые купюры. 21% приходится на тысячерублёвые банкноты. При этом поддельные 2000 рублей встречаются гораздо реже – из-за высокой степени защиты банкноты. Шаптала также отметил, что купюры небольшого номинала практически не подделывают, поскольку процесс изготовления в ряде случаев оказывается дороже полученной выгоды, передаёт «Российская газета».