Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле в статье для одного из немецких изданий сделал резонансное заявление. Немецкий политик назвал действия критиков проекта "Северный поток – 2" "неразумными".

В статье для Die Welt Шойбле подчеркнул, что позиция Берлина в отношении газопровода привела к подрыву доверия восточноевропейских партнеров к Германии, но сейчас действия против "Северного потока – 2" способны нанести вред Европе.

По мнению председателя Бундестага, саботирование данного масштабного проекта с общеевропейской точки зрения не является разумным решением.