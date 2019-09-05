Что сказал Путин об идее ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке под два процента

Президент России Владимир Путин одобрил идею запустить специальную ипотечную программу в Дальневосточном федеральном округе для молодых семей со ставкой два процента годовых. Российский лидер считает, что эту программу можно запустить уже в этом году и сроком на пять лет.

По словам Путина, цель специальной ипотечной программы — привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированные кадры, - передаёт RT.

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент РФ привел данные: "В регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки. В них уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 триллиона рублей и обязались открыть более 60 тысяч новых рабочих мест. Этими резидентами уже вложено 344,8 миллиарда рублей инвестиций и создано почти 20 тысяч рабочих мест. "Это уже сделано!" - подчеркнул Путин.