Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с "Газпромом" после истечения действующего в 2022 году. Об этом на экономическом форуме заявил глава компании Петр Вожняк. Власти Украины заявили о готовности принять участие в переговорах по газу

"У нас нет никаких планов заключать долгосрочные контракты с партнером под названием "Газпром", - сказал он в польской Крынице-Здруй, заявив при этом, что сотрудничество с российским партнером "создает риски".

По словам Возняка, в настоящее время большая часть "голубого топлива", поставляемого польским потребителям, - газ по Ямальскому контракту с "Газпромом", стоимость которого, по его мнению, весьма завышена.

Он отметил, что Польша открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа после 2022 года, однако в настоящий момент у польского государства наличествует много предложений и от других поставщиков топлива.