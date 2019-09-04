Польша не собирается заключать новый контракт с "Газпромом"
4 сентября 2019, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с "Газпромом" после истечения действующего в 2022 году. Об этом на экономическом форуме заявил глава компании Петр Вожняк.
"У нас нет никаких планов заключать долгосрочные контракты с партнером под названием "Газпром", - сказал он в польской Крынице-Здруй, заявив при этом, что сотрудничество с российским партнером "создает риски".
По словам Возняка, в настоящее время большая часть "голубого топлива", поставляемого польским потребителям, - газ по Ямальскому контракту с "Газпромом", стоимость которого, по его мнению, весьма завышена.
Он отметил, что Польша открыта для предложений "Газпрома" по поставкам газа после 2022 года, однако в настоящий момент у польского государства наличествует много предложений и от других поставщиков топлива.