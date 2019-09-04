Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по выпуску метанола
4 сентября 2019, 16:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Крупнейший в мире завод по выпуску метанола может быть построен в Хабаровском крае. Его проект представили на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке.
Согласно проекту, производство по переработке якутского газа предполагается открывать в поселке Аян – центре Аяно-Майского района Хабаровского края. Строить завод собирается компания из Китая Sirius Holding. А ее дочерняя структура собирается подписать соглашение с Агентством Дальнего Востока.
По первоначальной оценке, стоимость проекта составит 740 миллиардов рублей. На эти средства можно будет провести разведку и разработку месторождений газа в Якутии, построить газопровод до Аяна, возвести завод по выпуску метанола и организовать инфраструктуру в поселке.
Завод обещает показать рекордные мощности – порядка 7,2 миллиона тонн в год. Это почти 10% от всего мирового производства. Месторождения Западной Якутии станут ресурсной базой для завода.
Тем не менее, новый проект эксперты оценивают скептически. Считается, что он может привести к удорожанию газа, так как инвестору придется отбивать собственные затраты.