Китайцы построят в Хабаровском крае крупнейший в мире завод по выпуску метанола

Крупнейший в мире завод по выпуску метанола может быть построен в Хабаровском крае. Его проект представили на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке.

Согласно проекту, производство по переработке якутского газа предполагается открывать в поселке Аян – центре Аяно-Майского района Хабаровского края. Строить завод собирается компания из Китая Sirius Holding. А ее дочерняя структура собирается подписать соглашение с Агентством Дальнего Востока.

По первоначальной оценке, стоимость проекта составит 740 миллиардов рублей. На эти средства можно будет провести разведку и разработку месторождений газа в Якутии, построить газопровод до Аяна, возвести завод по выпуску метанола и организовать инфраструктуру в поселке.

Завод обещает показать рекордные мощности – порядка 7,2 миллиона тонн в год. Это почти 10% от всего мирового производства. Месторождения Западной Якутии станут ресурсной базой для завода.

Тем не менее, новый проект эксперты оценивают скептически. Считается, что он может привести к удорожанию газа, так как инвестору придется отбивать собственные затраты.