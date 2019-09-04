Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?
4 сентября 2019, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
На волне регулярных сообщений об утечке из банков персональных данных клиентов многие россияне задаются вопросом: стоит ли доверять фининститутам сведения о своих биометрических данных? О безопасности биометрии порассуждал замначальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев, передаёт КП.
Сычев заявил, что считает крайне маловероятной возможность утечки биометрических данных, поскольку для этого злоумышленникам придётся взломать сразу три базы данных: учетную запись в банке, базу Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и аутентификации. Специалист отметил, что это является не только сложным в реализации, но и экономически невыгодным.
«Чтобы произошла утечка, злоумышленникам необходимо будет подменить образец данных его аналогом. Динамическая подмена голоса, фразы в моменте, когда идет идентификация, — математически сложная задача. Ведь помимо лица там еще и голос», - рассказал Сычев.