Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

На волне регулярных сообщений об утечке из банков персональных данных клиентов многие россияне задаются вопросом: стоит ли доверять фининститутам сведения о своих биометрических данных? О безопасности биометрии порассуждал замначальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев, передаёт КП.

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Сычев заявил, что считает крайне маловероятной возможность утечки биометрических данных, поскольку для этого злоумышленникам придётся взломать сразу три базы данных: учетную запись в банке, базу Единой биометрической системы и Единой системы идентификации и аутентификации. Специалист отметил, что это является не только сложным в реализации, но и экономически невыгодным.

«Чтобы произошла утечка, злоумышленникам необходимо будет подменить образец данных его аналогом. Динамическая подмена голоса, фразы в моменте, когда идет идентификация, — математически сложная задача. Ведь помимо лица там еще и голос», - рассказал Сычев.