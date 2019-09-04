Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

В Центробанке предупредили Россиян о новом способе хищения денег у россиян. На это раз кибермошенники добрались до социальных сетей, а некоторые даже научились имитировать голоса знакомых жертвы.

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Заместитель начальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев рассказал, что мошенники взламывают соцсети, после чего начинают отправлять сообщения с просьбами о помощи. Также Сычев рассказал, что известны случаи, когда «злoумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы». Представитель Центробанка уточнил, что это редкость, поскольку «хищения нескольких сoтен тысяч рублей не oкупают такую операцию». В связи с этим он предположил, что подобные методы будут направлены на владельцев крупных компаний, а не на обучных россиян, передаёт ТАСС.