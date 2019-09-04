//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика 13+

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

4 сентября 2019, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян
Фото: pixabay.com

В Центробанке предупредили Россиян о новом способе хищения денег у россиян. На это раз кибермошенники добрались до социальных сетей, а некоторые даже научились имитировать голоса знакомых жертвы.

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

Заместитель начальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев рассказал, что мошенники взламывают соцсети, после чего начинают отправлять сообщения с просьбами о помощи. Также Сычев рассказал, что известны случаи, когда «злoумышленник имитирует голос знакомого своей жертвы». Представитель Центробанка уточнил, что это редкость, поскольку «хищения нескольких сoтен тысяч рублей не oкупают такую операцию». В связи с этим он предположил, что подобные методы будут направлены на владельцев крупных компаний, а не на обучных россиян, передаёт ТАСС.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

АБ

//новости партнеров

//Новости МирТесен

//Экономика

Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

Насколько безопасно оформлять биометрию в банках?

На волне регулярных сообщений об утечке из банков персональных данных клиентов многие россияне задаются вопросом: стоит ли доверять фининститутам сведения о своих биометрических данных? О безопасности биометрии порассуждал замначальника департамента по информационной безопасности ЦБ Артём Сычев, передаёт КП.

//В мире

В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

В посольстве РФ осудили заявление Джонсона о действиях СССР во Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне отреагировало на слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что во Вторую мировую войну Польша оказалась "между фашистским молотом и коммунистической наковальней".

//Политика

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Путин заключил бессрочный Договор о дружбе с Монголией

Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Монголии Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

//Политика

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Лукашенко пожаловался на Зеленского - тот его "опередил"

Президент Белоруссии заявил, что вынужден отказаться от идеи добираться на работу на велосипеде из-за того, что Зеленский его с этим уже опередил. Это произошло на встрече политика с школьниками.

//Политика

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Мутко жёстко отчитал иркутского омбудсмена за несоблюдение своих обязанностей

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе совещания раскритиковал деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова. Мутко отметил, что на него поступает множество жалоб после наводнений.

//Новости СМИ2

//Экономика

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у доверчивых россиян

В Центробанке предупредили Россиян о новом способе хищения денег у россиян. На это раз кибермошенники добрались до социальных сетей, а некоторые даже научились имитировать голоса знакомых жертвы.

//Общество

В Минприроды рассказали о российских городах с самым грязным воздухом

В Минприроды рассказали о российских городах с самым грязным воздухом

В российском Минтрироды составили список городов страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. В список попали 22 города, в которых индекс загрязнения атмосферы равен или превышает 14.

//Культура

Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии

Аскольда Запашного срочно прооперировали в Германии

Заслуженный артист России Аскольд Запашный перенес экстренную операцию в Германии. О хирургическом вмешательстве дрессировщик рассказал поклонникам лично на своей страничке в социальной сети.

//Шоу-бизнес

Лепс рассказал о появившихся проблемах с голосом

Лепс рассказал о появившихся проблемах с голосом

Знаменитый российский певец Григорий Лепс рассказал, что за последние несколько месяцев он дважды ложился под нож хирурга из-за проблем со связками. По словам музыканта, операции отрицательно сказались на его голосе.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике

Певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике

Известная певица Анна Седокова устроила скандал в детской клинике, куда повела двухлетнего сына Гектора. Ребенок ранее расчесал комариный укус, вследствие чего возникла рана, которая воспалилась.

//В мире

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Госдуме похвалили команду президента Зеленского за шаги по уничтожению Украины

В Государственной Думе Российской Федерации прокомментировали снятие депутатской неприкосновенности с представителей Верховной Рады, которое инициировала команда президента Украины Владимира Зеленского.

//Происшествия

В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске мальчик умер, схватившись за провод холодильника

В Омске четырёхлетний мальчик умер от удара током, взявшись за провод холодильника. Мать ребенка уверяет, что раньше в квартире не было никаких проблем с техникой.

//Происшествия

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В Воронеже из-за технической неисправности экстренно приземлился самолёт

В аэропорту Воронежа экстренно приземлился самолёт, следовавший рейсом Воронеж – Санкт-Петербург. Сообщается, что после вылета на борту была обнаружена техническая неисправность, после чего лайнер было решено вернуть в аэропорт отправления.

//В мире

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек

Количество жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек

Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис сделал неутешительное заявление. Согласно последней информации осведомленных источников, число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло семи человек.

//Криминал

Промышлявшей вымогательством и воровством многодетной матери из Омска дали 22 года

Промышлявшей вымогательством и воровством многодетной матери из Омска дали 22 года

Омский суд приговорил 35-летнюю жительницу областного центра к 22 годам. Это самый жесткий вердикт, вынесенный в отношении женщин в регионе за последние годы, отмечается на сайте журналиста Андрея Караулова.

//Происшествия

Поезд насмерть сбил девушку на велосипеде в Подмосковье

Поезд насмерть сбил девушку на велосипеде в Подмосковье

Неподалеку от подмосковной Лобни под колеса поезда попала девушка 2004 города рождения на велосипеде. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

//Футбол

Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца

Футболист «Зенита» рассказал об убийстве отца

Защитник питерского футбольного клуба «Зенит» 21-летний Даниил Круговой рассказал, как в школьном возрасте лишился отца. По словам спортсмена, мужчину убили.

//Общество

Какую явку ожидают на выборах в Крыму

Какую явку ожидают на выборах в Крыму

Количество людей, которые придут на избирательные участки республики в единый день голосования 8 сентября, будет выше, чем в общем по стране.

//Происшествия

Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели

Заблудившегося в тайге в Приморье подростка нашли живым через 2 недели

Пятнадцатилетнего юношу, заблудившегося в лесу в Приморье, нашли живым через 13 дней. Согласно последней информации следователей, подросток был обнаружен на одной из пасек Михайловского района.

//В мире

Трампа попросили перестать изображать суперзлодея Таноса

Трампа попросили перестать изображать суперзлодея Таноса

Президента Соединённых Штатов сравнили и персонажем из комиксов Matvel суперзлодеем Таносом. Общую черту между главой Америки и нарисованным титаном нашёл иранский министр информационных технологий Джавад Азари Джахроми.

//Здоровье

Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Вкусно и опасно: учёные назвали напиток, который приводит к раку

Европейские учёные в течение почти 20 лет проводили исследования и выяснили, что любимый многими напиток всего лишь за два стакана в день может стать причиной появления раковой опухоли.

//Спорт

В возрасте 49 лет умер знаменитый биатлонист, трехкратный олимпийский чемпион

В возрасте 49 лет умер знаменитый биатлонист, трехкратный олимпийский чемпион

В Норвегии на 50-м году жизни умер биатлонист, трёхкратный чемпион Олимпийских игр Хальвард Ханевольд. Спортсмен скоропостижно скончался у себя дома в норвежском городе Аскер.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Москве и Московской области в среду, 4 сентября. Сотрудники Гидрометцентра уточнили, что в ближайшие дни в столичном регионе будет по-летнему тепло.

//Происшествия

Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, нашли живой в Москве

Восьмилетнюю девочку, пропавшую под Липецком, нашли живой в Москве

Восьмилетнюю девочку, пропавшую в понедельник утром в Липецкой области, нашли живой в Москве. Об этом сообщил минувшим вечером представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.

//Здоровье

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Врач-терапевт Ирина Уфимцева рассказала о нескольких медицинских анализах, которые по сути являются пустой тратой денег. По её словам, они не несут никакой практической пользы.

//Общество

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать погибшей в Турции пятилетней девочки рассказала о случившемся

Мать утонувшей в турецкой Анталье пятилетней девочки из России рассказала, почему пятилетняя Люба осталась без присмотра и без спасательного круга рядом с глубоким бассейном для взрослых.

//Общество

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крёстная умершей в Турции девушки рассказала, какие органы изъяли врачи

Крестная умершей в Турции 16-летней российской девушки рассказала, что российские врачи подтвердили изъятие внутренних органов. Девушка умерла в больнице Турции от перитонита.

//Новости партнеров

//Экономика

Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр погасил долг перед Российской Федерацией

Кипр досрочно погасил долг перед Российской Федерацией и выплатил оставшиеся 1,5 миллиарда евро, сообщили в Министерстве финансов Республики. Отмечается, что долг должен был быть погашен ещё в 2016 году.

//В мире

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Экс-глава Пентагона рассказал о самой опасной в мире стране

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал, какую страну считает самой опасной в мире. По его словам, в ней сочетается радикализация общества и стремление нарастить ядерный потенциал.

//В мире

Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Стало известно о трагедии в семье Юлии Тимошенко

Глава украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участия в заседании Верховной рады 3 сентября из-за трагедии в семье. В соцсети представители «Батькивщины» рассказали о случившемся.

//Экономика

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России дорожает гречка, но дешевеет рис и пшено

В России в последние несколько недель резко снизилась оптовая стоимость пшена и риса. При этом цены на гречневую крупу, наоборот, поднялись. Эксперты объясняют новую тенденцию изменением площадей посевов.

//Говорят, что...

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Экспорт российского зерна в Китай вырастет в пять раз

Вопреки многим прогнозам торговая война США и Китая не прекращается. Наоборот – экономические противоречия двух лидеров мировой экономики только усиливаются. Не так давно Пекин в ответ на действия Вашингтона отказался от импорта американской сельхозпродукции.

//Говорят, что...

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

В Саудовской Аравии считают, что Россия скоро снова станет великой

Успех сирийской кампании России заставил многие ближневосточные государства по-другому взглянуть на нашу страну. Особенно заметны изменения в риторике саудовских СМИ. На днях ведущая газета королевства Al Watan опубликовала достаточно комплементарную статью о нашей стране.

//Новости СМИ2

//Говорят, что...

Георгий Карлович Лория

Георгий Карлович Лория

Не стало Георгия Карловича Лории, талантливого журналиста, поэта, автора интереснейших репортажей с космодрома Байконур, лауреата премии «Лучшие перья России». 

//Говорят, что...

Датчане рассказали, зачем Трампу Гренландия

Датчане рассказали, зачем Трампу Гренландия

Граждане Дании продолжают пребывать в шоке после наезда Дональда Трампа, который потребовал отдать Гренландию США. Любопытно, что некоторые датские эксперты серьёзно напуганы американскими требованиями – они уже заявляют, что, возможно, Дания не имеет прав на весь этот остров.

//Говорят, что...

Генетики хотят повысить уловы горбуши

Генетики хотят повысить уловы горбуши

«Красная» путина в этом году удалась на славу – уловы уже перевалили за 420 тыс. тонн. Это на 46% больше, чем в прошлый нечётный, 2017 год. Однако хорошо известно, что вылов лососей сильно отличается в чётные и нечётные годы. Учёные начали работать над этой проблемой.

//Экономика

Коньяк – не всегда панацея

Коньяк – не всегда панацея

В народе, да и среди медиков существует поверье, которое приписывает этому виду алкоголя разнообразные, а порой и чудодейственные свойства. Но, во-первых, надо понимать, что коньяком могут называться лишь спиртные напитки, которые сделаны по специальной, проверенной веками технологии

//Здоровье

Осеннее обострение – не для всех

Осеннее обострение – не для всех

Любая перестройка организма – это стресс. А каждый переходный период – это перестройка организма и его биоритмов. Нарушение биоритмов снижает активность, понижает тонус. Во всём мире в медицине используются термины «весенний синдром» и «осенний синдром». Или «обострения».

//Спорт

Кто бросит вызов ЦСКА?

Кто бросит вызов ЦСКА?

1 сентября стартовал 12‑й регулярный чемпионат КХЛ. В матче за Кубок Открытия весьма неожиданно «Авангард» разобрался с ЦСКА. Неожиданность тут в том, что «Авангард» потерял ведущего центрфорварда Дениса Зернова, который из-за травмы выбыл на полгода.

//Новости МирТесен

//Спорт

Европа ждёт. Но не всех

Европа ждёт. Но не всех

В российском чемпионате, как всегда в начале сентября, наступил почти двухнедельный перерыв на игры сборных. Перед паузой четыре лучших клуба прошлого сезона узнали, как им предстоит прожить осень.

//Общество

Отгремел МАКС-2019. Следующий снова примет Жуковский!

Отгремел МАКС-2019. Следующий снова примет Жуковский!

Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что эта громадина еле-еле держится в воздухе, почти застывает на месте. Конечно, это обман зрения из-за солидных размеров самолёта, но всё же французские лётчики-испытатели на самом деле творят чудеса. 

//В мире

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

В Совфеде оценили решение Рады отменить депутатскую неприкосновенность

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков прокомментировал решение Верховной рады Украины принять закон, согласно которому с начала 2020 года депутаты лишатся неприкосновенности.

//Происшествия

В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

В бассейне в Турции утонула ещё одна девочка из России

В турецком городе Аланья в бассейне отеля утонула ещё одна несовершеннолетняя девочка из России. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что погибшая была 2013 года рождения.

//Шпионаж

Наследники Штирлица

Наследники Штирлица

Фильм «Семнадцать мгновений весны» сделал хорошую рекламу нашей разведке. Многие юноши мечтают быть похожими на Штирлица. Но как попасть на работу в спецслужбы? Об этом обозреватель «АН» попросил рассказать старого разведчика полковника в отставке Сергея Михайловича Смирнова.

//Происшествия

В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурге произошёл пожар

В дельфинарии Санкт-Петербурга на Крестовском острове начался пожар. В администрации Петроградского района сообщили, что огонь охватил чердак здания во время представления.

//Общество

Нельзя делить журналистов на «хороших» и «плохих»

Нельзя делить журналистов на «хороших» и «плохих»

С 21 по 26 сентября 2019 г. в Сочи состоится форум современной журналистики «Вся Россия – 2019», организатором которого, как обычно, выступил Союз журналистов России (СЖР). В преддверии этого знакового события мы встретились с главой Союза журналистов России Владимиром СОЛОВЬЁВЫМ.

//Культура

Венеция-2019: звездопад и звездовзлёт

Венеция-2019: звездопад и звездовзлёт

Привет, дорогие читатели газеты «Аргументы недели»! Я, Сергей Шолохов, расскажу вам о том, что творится в основном конкурсе 76-го Международного кинофестиваля в Венеции. Сейчас фестиваль в разгаре, но главные звёздные фильмы уже были показаны, а потому можно подводить предварительные итоги.

//Общество

Опровержение. Решение Тверского районного суда города Москвы от 27 мая 2019 года

Опровержение. Решение Тверского районного суда города Москвы от 27 мая 2019 года

«ПРИЗНАТЬ не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Абрамяна Ары Аршавировича сведения, размещённые 24 мая 2018 года в номере выпуска №20 (613) газеты «Аргументы недели», а также на интернет-портале www.argumenti.ru

//Культура

В Театре Армии открыли аллею звёзд

В Театре Армии открыли аллею звёзд

В Театре Армии заложили мемориальную звезду Алексея Попова. Это событие дало старт 90-му, юбилейному сезону и 5-му московскому фестивалю «Лестница», который по традиции проходит на площади перед зданием театра.

//Шоу-бизнес

Крис Норман: назад в семидесятые

Крис Норман: назад в семидесятые

Многие люди из разных стран с первых аккордов узнают песни Криса Нормана. И «I’ll Meet You At Midnight» («Я встречу тебя в полночь»), и «Living Next Door To Аlice» («Живя по соседству с Элис»), и «Stumblin’ In» («На те же грабли»). Хотя Норман не был их автором, а всего лишь исполнил в составе группы «Смоки».

//Город М

Колбаса вместо науки

Колбаса вместо науки

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», детально рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры