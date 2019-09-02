Почему жители столиц имеют самые большие долги по кредитам

Эксперты рассказали, что Москва, Московская область и Санкт-Петербург вошли в пятерку лидеров рейтинга просроченных задолженностей по кредитам.

Экономисты назвали несколько возможных причин, почему жители самых богатых в России городов имеют самые большие долги: "В Москве очень серьезно привлекают к кредитам, большие рекламные компании и считают, что «прорвемся как-нибудь». Денежное хозяйство у нас находится в основном в Москве и в Питере и может быть вот эта культура безответственности больше развита здесь, чем в остальной России". Об этом пишет НСН.